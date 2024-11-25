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        Hatay'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:23 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:41
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        Hatay'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile Dörtyol Kadın Girişimciler Derneği (DÖKAGİD) işbirliğinde, Atatürk Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, döviz ve pankartlarla Atatürk Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

        Burada bir konuşma yapan Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, kadına karşı şiddetin toplumu kemiren bir virüs olduğunu söyledi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şiddet olaylarının üzerine hassasiyetle eğildiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Kadına karşı şiddet vakalarında davalarında özellikle topluma infial uyandıran vahim olaylarda bakanlığımız hassasiyetle takibini yapıyor. Bir çok davada müdahil oluyor. Bunun sayesinde kadına karşı şiddet olaylarının azalmasını temenni ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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