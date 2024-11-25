Hatay'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile Dörtyol Kadın Girişimciler Derneği (DÖKAGİD) işbirliğinde, Atatürk Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, döviz ve pankartlarla Atatürk Anıt Alanı'na kadar yürüdü.
Burada bir konuşma yapan Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, kadına karşı şiddetin toplumu kemiren bir virüs olduğunu söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şiddet olaylarının üzerine hassasiyetle eğildiğini belirten Altay, şunları kaydetti:
"Kadına karşı şiddet vakalarında davalarında özellikle topluma infial uyandıran vahim olaylarda bakanlığımız hassasiyetle takibini yapıyor. Bir çok davada müdahil oluyor. Bunun sayesinde kadına karşı şiddet olaylarının azalmasını temenni ediyoruz."
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