Hatay'da kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü yapıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile Dörtyol Kadın Girişimciler Derneği (DÖKAGİD) işbirliğinde, Atatürk Parkı'nda bir araya gelen kadınlar, döviz ve pankartlarla Atatürk Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

Burada bir konuşma yapan Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, kadına karşı şiddetin toplumu kemiren bir virüs olduğunu söyledi.