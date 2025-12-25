Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi

        Hatay'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şekerleme üretim tesislerinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 13:06 Güncelleme: 25.12.2025 - 13:06
        Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi
        Hatay'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şekerleme üretim tesislerinde denetim yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen'in de katıldığı denetimlerde, tesislerin üretim alanları, paketleme süreçleri, hijyen koşulları kontrol edildi.

        Denetimlerde, ham madde ve nihai ürünlerin mevzuata uygunluğu da incelendi.

        Vatandaşların sağlıklı koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

