Hatay'da şekerleme üretim tesisleri denetlendi
Hatay'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şekerleme üretim tesislerinde denetim yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen'in de katıldığı denetimlerde, tesislerin üretim alanları, paketleme süreçleri, hijyen koşulları kontrol edildi.
Denetimlerde, ham madde ve nihai ürünlerin mevzuata uygunluğu da incelendi.
Vatandaşların sağlıklı koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
