Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" devam ediyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" sürüyor.

        İskenderun Belediyesince Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen şenlik kapsamında Kuzey Rüzgarı grubu sahne aldı.

        Konseri dinleyenler grubun şarkılarına eşlik etti.

        Çeşitli etkinliklerin yapılacağı şenlik, yılbaşına kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Yolcu treni çarpınca köprüden düştü!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Rusya'dan Ay'a nükleer santral planı
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Hava ambulansı 6 günlük bebek için havalandı
        Hava ambulansı 6 günlük bebek için havalandı
        Baharatın içine bozulmasın diye bırakılan çiğ et, zabıta ekiplerini şaşırtt...
        Baharatın içine bozulmasın diye bırakılan çiğ et, zabıta ekiplerini şaşırtt...
        İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu
        İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu
        Samandağ'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samandağ'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hatay'da evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Hatay'da evinde ve aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı
        Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı