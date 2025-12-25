Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        25.12.2025 - 08:45
        Samandağ'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.G'nin (34) saklandığı adresi tespit etti.

        Operasyonla yakalanan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

