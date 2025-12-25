Samandağ'da 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.F.G'nin (34) saklandığı adresi tespit etti.
Operasyonla yakalanan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.