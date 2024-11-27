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        Hatay'da apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:06 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:10
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        Hatay'da apartmanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Serinyol Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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