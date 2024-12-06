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        Belen'de tır ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:07 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:34
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        Belen'de tır ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        A.Y. idaresindeki 58 ACD 105 plakalı tır, Belen-Antakya kara yolu Halilbey Mahallesi'nde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 U 7585 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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