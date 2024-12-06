Belen'de tır ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.Y. idaresindeki 58 ACD 105 plakalı tır, Belen-Antakya kara yolu Halilbey Mahallesi'nde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 U 7585 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
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