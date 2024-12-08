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        Hatay'da çamlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde çamlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:27
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        Hatay'da çamlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Defne ilçesinde çamlıkta çıkan yangın söndürüldü.

        Orhanlı Mahallesi'ndeki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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