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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 12.12.2024 - 14:45
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune ve Çay mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 65 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik hap, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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