Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune ve Çay mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 65 gram sentetik uyuşturucu, 25 sentetik hap, 2 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
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