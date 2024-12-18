Hatay'da kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 41 DK 463 plakalı kamyon ile 80 AAS 027 plakalı çekici, İskenderun-Antakya kara yolu Bakras Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan çekicideki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.