Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 20:55 Güncelleme: 18.12.2024 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kamyonla çarpışan çekicideki 2 kişi yaralandı.

        Sürücüleri öğrenilemeyen 41 DK 463 plakalı kamyon ile 80 AAS 027 plakalı çekici, İskenderun-Antakya kara yolu Bakras Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan çekicideki 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        12 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        AB: Rusya Suriye'den artık çıkmalı
        AB: Rusya Suriye'den artık çıkmalı
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı

        Benzer Haberler

        Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan firari hükümlü yakalandı
        İskenderun'da kaynak eğitimi alacak kursiyerlere tanıtım yapıldı
        İskenderun'da kaynak eğitimi alacak kursiyerlere tanıtım yapıldı
        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        Belen'de zeka oyunları sınıfı açıldı
        Belen'de zeka oyunları sınıfı açıldı
        Hatay'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Hatay'da bisiklet ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı
        Hatay'da aranan 2 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı