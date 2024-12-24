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        Hatay'da patisi demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin korkuluk demirlerine patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:20
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        Hatay'da patisi demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin korkuluk demirlerine patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine Harbiye Mahallesi'ne gitti.

        Ekipler, bir evin korkuluklarına patisi sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        İtfaiyenin çalışmasıyla kedinin patisi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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