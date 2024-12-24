Hatay'da patisi demir korkuluklara sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin korkuluk demirlerine patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin korkuluk demirlerine patisi sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ihbar üzerine Harbiye Mahallesi'ne gitti.
Ekipler, bir evin korkuluklarına patisi sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiyenin çalışmasıyla kedinin patisi sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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