Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı

Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada, 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için ilçe genelinde çeşitli bölgelerde yaptığı denetimlerde, 357 kişinin GBT'sini kontrol etti, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında tebligat düzenledi.

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