Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 00:47 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için ilçe genelinde çeşitli bölgelerde yaptığı denetimlerde, 357 kişinin GBT'sini kontrol etti, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında tebligat düzenledi.

        Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada, 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        Kolonya ile oyun canına mal oldu
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        G.Saray evinde hata yapmadı!
        NATO Ukrayna için toplanacak
        NATO Ukrayna için toplanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silahlarını gömecekler yada silahlarıyla birlikte toprağa gömülecekler
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Gazze'nin kuzeyinde hastane kalmadı
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        Müthiş seri 21 maça çıktı!
        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
        "G.Saray için kolay maç olmadı!"
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        Rojin'in babası yürekleri dağladı
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        "G.Saray'ın penaltısı doğru karar!"
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        Blinken: Dünyaya önderlik etmek zorundayız
        "Adaletin tesisi için yabancı hakem!"
        "Adaletin tesisi için yabancı hakem!"
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Karadeniz derbisi Samsunspor'un!
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Trump'ın oteli önündeki aracı patlatan kişinin mesajına ulaşıldı
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da konuştu:
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da konuştu:
        Bakan Bolat: 40 bin Suriyeli ülkesine döndü (2)
        Bakan Bolat: 40 bin Suriyeli ülkesine döndü (2)
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zeytindalı ve Yayladağı sınır kapılarını ziyaret...
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Zeytindalı ve Yayladağı sınır kapılarını ziyaret...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Samandağ'da badminton il seçmeleri yapıldı
        Samandağ'da badminton il seçmeleri yapıldı
        Bakan Bolat: 40 bin Suriyeli ülkesine döndü
        Bakan Bolat: 40 bin Suriyeli ülkesine döndü