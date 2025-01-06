Hatay'da hafriyat kamyonunun geçişi sırasında köprü çöktü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, geçtiği köprü çöken hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, geçtiği köprü çöken hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 B 6557 plakalı hafriyat kamyonunun geçtiği Ekinci Mahallesi'ndeki köprü çöktü.
Çökme sonucu hafriyat kamyonu dereye düştü.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgede trafik polislerince önlem alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.