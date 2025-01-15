İskenderun'da ilkokulda yangın tatbikatı yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ilkokulda itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ilkokulda itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Kılıç Ali Paşa İlkokulu'nda düzenlenen tatbikatta öğrenciler binadan bahçeye tahliye edildi.
Tatbikat sonunda itfaiye erleri öğrencileri yangın sırasında yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirdi.
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