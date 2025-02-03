Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın mutfağı ile kültür ve sanatı çarşılarda yaşatılıyor

        LALE KÖKLÜ - Depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da kurulan Antakya Gastronomi Çarşısı ile Kültür ve Sanat Çarşısı, hem esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesini hem de kentin öne çıkan ürünlerinin tanıtımını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:28 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın mutfağı ile kültür ve sanatı çarşılarda yaşatılıyor
        ABONE OL

        LALE KÖKLÜ - Depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da kurulan Antakya Gastronomi Çarşısı ile Kültür ve Sanat Çarşısı, hem esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesini hem de kentin öne çıkan ürünlerinin tanıtımını sağlıyor.

        UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Hatay'da çok sayıda işletme, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı veya hasar aldı.

        Kentin dünyaca ünlü mutfağının ayağa kaldırılması için Valilik ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansınca 27 Eylül 2024'te Odabaşı Mahallesi'nde Antakya Gastronomi Çarşısı açıldı.

        Eski Antakya mimarisi tarzında inşa edilen 18 restoranın yer aldığı çarşıda, Antakya künefesi, kaytaz böreği, kömbe ve Antakya kağıt kebabı gibi coğrafi işaret tescilli lezzetlerin de olduğu yiyecekler satılıyor.

        - Kültür ve Sanat Çarşısı'nda 82 atölye var

        Yöresel el sanatlarında uzmanlaşan esnafın desteklenmesi ve kent kültürünün yaşatılması amacıyla da Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde Kültür ve Sanat Çarşısı oluşturuldu.

        Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda kurulan çarşı, hizmete açıldığı 20 Aralık 2024'ten itibaren çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

        Kent kültürünü yansıtan ürünlerin satıldığı çarşıda, 82 atölye, 7 restoran, kafeterya, sinema ve toplantı salonu yer alıyor.

        - "Çarşı şehrimizin kültür, sanat ve ticaretine hizmet ediyor"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin kentteki ticari hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

        Afetin ardından AFAD aracılığıyla 6 bin 180 prefabrik iş yerinin yapıldığını bildiren Masatlı, "Bu iş yerlerini depremde ticarethanesi zarar görmüş vatandaşlarımıza verip en azından belli bir dönem de olsa ticaretlerini sürdürmelerine imkan sunduk." dedi.

        Masatlı, Antakya Gastronomi Çarşısı sayesinde hem esnafın desteklendiğini hem de ziyaretçilere kente özgü lezzetleri tatma imkanı sağlandığını anlattı.

        Sanatçıların faaliyetlerini kentte sürdürmesi için Kültür ve Sanat Çarşısı'nın hayata geçirildiğini ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

        "Kentten ayrılan sanatçılarımızı geri çağırdık, yerel ürünleri pazarlayan insanlarımızı da çarşıya davet ettik. Çarşı, şu anda şehrimizin kültür, sanat ve ticaretine gerçekten önemli şekilde hizmet ediyor. Bu projenin şehrimiz ve moral motivasyon bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çarşımız, projelendirme şekliyle de önemli konserlere ev sahipliği yapmaya başladı. Çok şükür şehrimizdeki insanların o eski güler yüzünü, gözlerindeki ışıltıyı, heyecanını yeniden görmeye başladık."

        Masatlı, çarşının yapımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi'nin örnek alındığını belirterek, "7 restoranımız tüm dünyaya model olan 'sıfır atık' anlayışıyla yapıldı. Deprem zamanında bize konteynerlerle yardımlar gelmişti. Biz de yardımlardan sonra konteynerlere uygun mimari ve giydirme yaparak restoranlar oluşturduk." diye konuştu.

        Çarşıda ipek dokumacılığından ahşap işlemeciliğine, heykelden mozaiğe kadar birçok sanatın yaşatıldığını vurgulayan Masatlı, bu yönde çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Tesiste başladı, fabrikaya sıçradı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi

        Benzer Haberler

        Asrın felaketini yaşayan ailelerin acısı ilk günkü gibi taze
        Asrın felaketini yaşayan ailelerin acısı ilk günkü gibi taze
        İskenderunspor'un Galatasaray'dan transferi Berat, kendini geliştirmek isti...
        İskenderunspor'un Galatasaray'dan transferi Berat, kendini geliştirmek isti...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremden sonra 2 ayda tamamla...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremden sonra 2 ayda tamamla...
        Hatay'da yamaç paraşütçüleri aydınlatma direğine takıldı
        Hatay'da yamaç paraşütçüleri aydınlatma direğine takıldı
        Suriyeli Hasan Abdullah, Türk halkına dua ederek ülkesine döndü
        Suriyeli Hasan Abdullah, Türk halkına dua ederek ülkesine döndü
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde ölen anne ve babasının hakkını...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde ölen anne ve babasının hakkını...