6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'ın mutfağı ile kültür ve sanatı çarşılarda yaşatılıyor

LALE KÖKLÜ - Depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay'da kurulan Antakya Gastronomi Çarşısı ile Kültür ve Sanat Çarşısı, hem esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesini hem de kentin öne çıkan ürünlerinin tanıtımını sağlıyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Hatay'da çok sayıda işletme, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı veya hasar aldı.

Kentin dünyaca ünlü mutfağının ayağa kaldırılması için Valilik ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansınca 27 Eylül 2024'te Odabaşı Mahallesi'nde Antakya Gastronomi Çarşısı açıldı.

Eski Antakya mimarisi tarzında inşa edilen 18 restoranın yer aldığı çarşıda, Antakya künefesi, kaytaz böreği, kömbe ve Antakya kağıt kebabı gibi coğrafi işaret tescilli lezzetlerin de olduğu yiyecekler satılıyor.

- Kültür ve Sanat Çarşısı'nda 82 atölye var

Yöresel el sanatlarında uzmanlaşan esnafın desteklenmesi ve kent kültürünün yaşatılması amacıyla da Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde Kültür ve Sanat Çarşısı oluşturuldu.

Hatay Valiliği ile AFAD koordinasyonunda kurulan çarşı, hizmete açıldığı 20 Aralık 2024'ten itibaren çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Kent kültürünü yansıtan ürünlerin satıldığı çarşıda, 82 atölye, 7 restoran, kafeterya, sinema ve toplantı salonu yer alıyor.

- "Çarşı şehrimizin kültür, sanat ve ticaretine hizmet ediyor"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerin kentteki ticari hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Afetin ardından AFAD aracılığıyla 6 bin 180 prefabrik iş yerinin yapıldığını bildiren Masatlı, "Bu iş yerlerini depremde ticarethanesi zarar görmüş vatandaşlarımıza verip en azından belli bir dönem de olsa ticaretlerini sürdürmelerine imkan sunduk." dedi.

Masatlı, Antakya Gastronomi Çarşısı sayesinde hem esnafın desteklendiğini hem de ziyaretçilere kente özgü lezzetleri tatma imkanı sağlandığını anlattı.

Sanatçıların faaliyetlerini kentte sürdürmesi için Kültür ve Sanat Çarşısı'nın hayata geçirildiğini ifade eden Masatlı, şöyle konuştu: