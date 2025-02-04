6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - AA muhabiri Burak Milli'nin annesi, oğlunun hatıralarını evinde yaşatıyor
ALİ KEMAL ZERENLİ - Depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı
ALİ KEMAL ZERENLİ - Depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı
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