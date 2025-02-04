Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - AA muhabiri Burak Milli'nin annesi, oğlunun hatıralarını evinde yaşatıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - AA muhabiri Burak Milli'nin annesi, oğlunun hatıralarını evinde yaşatıyor
        ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinin yıkılması sonucu eşi ve bebeğiyle hayatını kaybeden Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Simide zam yapana yasal işlem
        Simide zam yapana yasal işlem
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Trump'ın göçmen politikaları protesto edildi
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Daralan pazarda lüks araç satışı arttı
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        6 Şubat'taki felakette kaybolan yakınlarını arıyorlar
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Çin'den ABD'ye misilleme
        Çin'den ABD'ye misilleme
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        Berat, 9 yaşındaydı! Öldüren mola!
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        MGK Genel Sekreterliği'ne Okay Memiş atandı
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Özel hastane hekimleri için yeni dönem
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Michy Batshuayi, Frankfurt'a transfer oldu!
        Bir yalanı nasıl anlarız?
        Bir yalanı nasıl anlarız?

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremin 158. saatinde kurtarılan baba,...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremin 158. saatinde kurtarılan baba,...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremlerde oluşan tahribatı o...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da depremlerde oluşan tahribatı o...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da derslik sayısı yatırımlarla de...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da derslik sayısı yatırımlarla de...
        Hatay'da 6 Şubat'ta eğitime bir gür ara
        Hatay'da 6 Şubat'ta eğitime bir gür ara
        Hatay'da depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
        Hatay'da depremin ikinci yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da temaslarda bulundu
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da temaslarda bulundu