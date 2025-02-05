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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da inşa edilen köy evlerine yerleşimin başlamasıyla yaşam canlanıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen köy tipi afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:07 Güncelleme: 05.02.2025 - 11:17
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Hatay'da inşa edilen köy evlerine yerleşimin başlamasıyla yaşam canlanıyor
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen köy tipi afet konutlarına depremzedeler yerleşmeye başladı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören afetzedeler için geçen yıl Arpaderesi Mahallesi'nde 123 köy tipi afet konutunun yapımına başlandı.

        Oturuma hazır hale getirilen 56 müstakil evin anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.

        Hazırlıklarını tamamlayan bazı aileler, özlemle bekledikleri yeni yuvalarına taşındı.

        Toprakla vakit geçiren depremzedeler, evlerinin bahçelerinde marul, soğan, maydanoz, ıspanak, tere, roka ve turp da yetiştiriyor.

        Depremzedeler, topladıkların ürünlerin bir kısmını tüketiyor kalanını da yakınları ve komşularıyla paylaşıyor.

        - "Akrabalarımız ve eski mahallemizden komşularımız var"

        Konutuna yerleşenlerden 50 yaşındaki Aydın Sökmen, AA muhabirine, depremde evinin ağır hasar alması nedeniyle eşi ve 4 çocuğuyla konteynerde kaldıklarını söyledi.

        Yeni evine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren Sökmen, "Geçen kışı konteynerde geçirdikten sonra burası yapılınca taşındık. Beklediğimize değdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Şu an iyiyiz." dedi.

        Sökmen, komşularıyla yeniden buluştuğunu belirterek, "Burada akrabalarımız ve eski mahallemizden komşularımız var. Sıcak ortam oluştu. Evimizin önündeki bahçede ihtiyacımız olan soğan, roka ve turpları yetiştiriyoruz. Bunları komşuya da ihtiyacı olana da veriyoruz. Boş zamanlarımı bahçede geçiriyorum." diye konuştu.

        - "Allah verenden de sebep olandan da razı olsun"

        Sökmen'in 41 yaşındaki eşi Ayşe Sökmen de depremin ardından kötü günler geçirdiklerini anlattı.

        Konteyner yaşamının zor olduğunu ifade eden Sökmen, şöyle konuştu:

        "Burası cennet gibi bir yer oldu bize. Çok şükür kombimiz bağlandı, sıcak suyumuz, her şeyimiz. Her şey çok iyi. Rabb'im en kısa zamanda herkesin evine kavuşmasını nasip etsin."

        Gününün büyük kısmını bahçesinde geçirdiğini anlatan 69 yaşındaki Mehmet Şaşar da şunları kaydetti:

        "Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Çok rahat, iyiyiz şimdi. Allah verenden de sebep olandan da razı olsun. Elektrik, su sorunumuz yok. Evde eşimle yaşıyoruz. Bahçede marul, soğan, maydanoz, ıspanak, tere ve turp diktik."

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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