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        İskenderun'da down sendromlular için etkinlik düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:10
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        İskenderun'da down sendromlular için etkinlik düzenlendi
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        İskenderun Gençlik Merkezince Ziraat Parkı'ndaki İskenderun Belediyesi Engelsiz Atölye'de düzenlenen etkinliklerde, down sendromlu bireyler müzik eşliğinde eğlendi.

        Gençlik liderleri de etkinlikte down sendromlu çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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