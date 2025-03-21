İskenderun'da down sendromlular için etkinlik düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.
İskenderun Gençlik Merkezince Ziraat Parkı'ndaki İskenderun Belediyesi Engelsiz Atölye'de düzenlenen etkinliklerde, down sendromlu bireyler müzik eşliğinde eğlendi.
Gençlik liderleri de etkinlikte down sendromlu çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.
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