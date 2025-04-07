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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Gökce'yi kabul etti

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'yi makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:21
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Gökce'yi kabul etti
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'yi makamında kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Masatlı, Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen kabulde Gökce ve beraberindekilerle görüştü.

        Masatlı, emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.

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        Galeri

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