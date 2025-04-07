Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Gökce'yi kabul etti
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'yi makamında kabul etti.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'yi makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Masatlı, Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen kabulde Gökce ve beraberindekilerle görüştü.
Masatlı, emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı.
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