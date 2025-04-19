Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da motosiklet sürücüleri bilgilendirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet sürücüleri bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskenderun'da motosiklet sürücüleri bilgilendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosiklet sürücüleri bilgilendirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda ekipler, ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri ile koruyucu ekipman kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, vatandaşlarla bir araya geldi
        Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, vatandaşlarla bir araya geldi
        GÜNCELLEME - Hatay'da eşi tarafından baltayla öldürülen kadının cenazesi to...
        GÜNCELLEME - Hatay'da eşi tarafından baltayla öldürülen kadının cenazesi to...
        Hatay'da eşini baltayla öldüren kişi gözaltına alındı
        Hatay'da eşini baltayla öldüren kişi gözaltına alındı
        Eşini baltayla öldürdü
        Eşini baltayla öldürdü
        Cazcı bateristin arabeskçi kızı, 5 yıllık telif mücadelesini kazandı
        Cazcı bateristin arabeskçi kızı, 5 yıllık telif mücadelesini kazandı
        Balık tutmaya gitti, cansız bedeni bulundu
        Balık tutmaya gitti, cansız bedeni bulundu