İskenderun'da motosiklet sürücüleri bilgilendirildi

Bu kapsamda ekipler, ilçenin farklı noktalarında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş teknikleri ile koruyucu ekipman kullanımının önemi hakkında bilgiler verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

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