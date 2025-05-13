Hatay'da 14 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu

Ayrıca gençlere, refakatçi askerler ve komutanların yardımıyla Milli Piyade Tüfeği tanıtıldı.

Gençlere, bölük komutanı ve astsubay tarafından yanaşık düzen eğitimi verildi, asker selamı öğretildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 14 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.