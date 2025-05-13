Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 14 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 14 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 22:00 Güncelleme: 13.05.2025 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 14 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 14 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Aileleriyle Kara Hasan Paşa Kışlası'na gelen 14 engelli genç, saç tıraşı olup üniformalarını giymelerinin ardından eğitim alanına çıktı.

        Gençlere, bölük komutanı ve astsubay tarafından yanaşık düzen eğitimi verildi, asker selamı öğretildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili askerlik uygulaması kapsamında ant içildi.

        Ayrıca gençlere, refakatçi askerler ve komutanların yardımıyla Milli Piyade Tüfeği tanıtıldı.

        Programın sonunda engelli gençlere terhis belgeleri verildi.

        Törene, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, askeri personel ve aileler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Eski eşini ezmeye çalıştı! Tutuklandı
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltında!
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        Türkiye Kupası'nı sahibini bulacak!
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!

        Benzer Haberler

        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Hatay'da engelliler korosu konser verdi
        Hatay'da engelliler korosu konser verdi
        Hatay'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Hatay'da Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
        Üniversite öğrencilerinden Hatay'daki okula kütüphane desteği
        Üniversite öğrencilerinden Hatay'daki okula kütüphane desteği
        Hatay'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, M2 STEAM Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi
        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, M2 STEAM Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi