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        Hatay'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kutlama programları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 23:34 Güncelleme: 19.05.2025 - 23:34
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        Hatay'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kutlama programları düzenlendi.

        İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında, Şehit Pamir Caddesi'nde toplanan vatandaşlar motosikletlerine Türk bayrakları astı.

        Konvoy halinde kent turu atan motosikletliler kortej sürüşü gerçekleştirdi.

        Ardından Kaymakamlık binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sahil meydanına yürüdü.

        Etkinlikler, Ziraat Parkı'nda müzik grubu Zeo Band tarafından verilen konserle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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