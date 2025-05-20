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        Hatay'da "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" kapsamında Sinan Akçıl sahne aldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 20.05.2025 - 23:02
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        Hatay'da "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" kapsamında Sinan Akçıl sahne aldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl sahne aldı.

        İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Sinan Akçıl, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Sinan Akçıl'ın söylediği şarkılara eşlik eden hayranları büyük coşku yaşadı.

        Ayrıca sahnede Sinan Akçıl'a doğum günü sürprizi yapılarak pasta kesildi.

        Sinan Akçıl sahnedeki konuşmasında, Hatay'ın her zaman yanında olacağını belirterek, "Benim için en güzel doğum günü sizinle olan doğum günüdür" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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