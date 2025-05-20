Hatay'da "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" kapsamında Sinan Akçıl sahne aldı

Sinan Akçıl sahnedeki konuşmasında, Hatay'ın her zaman yanında olacağını belirterek, "Benim için en güzel doğum günü sizinle olan doğum günüdür" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Sesimiz Bir Yüreğimiz Bir Gençlik Konseri" kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl sahne aldı.

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