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        Piyanist İraz Yıldız, Hatay'da konser verdi

        Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 21:31 Güncelleme: 30.05.2025 - 21:36
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        Piyanist İraz Yıldız, Hatay'da konser verdi
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        Piyanist İraz Yıldız, Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahne aldı.

        Büyükşehir Belediyesince "Hatay Sanatla Ayağa Kalkıyor" etkinlikleri kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'nda İraz Yıldız konser verdi.

        Sanatseverlerin ilgiyle dinlediği konserde, Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Muhammed Yıldırır da piyanist Yıldız'a kemanıyla eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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