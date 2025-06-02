Samandağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralandı.
Sutaşı Mahallesi'nde N.T. idaresindeki 31 HZ 724 plakalı otomobil ile A.E'nin kullandığı 31 AYN 829 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsünün arkasındaki S.E. yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
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