Hatay'da kuduz karantinası uygulanan 4 mahallede sahipsiz köpekler toplatılıyor

Tekebaşı Mahallesi'nde 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tekebaşı'nın yanı sıra Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerinde karantina uygulaması başlatmıştı.

Aralarında veteriner hekimin de olduğu 4 kişilik ekip, girişine "kuduz risk bölgesi" yazılı levhalar asılan mahallelerdeki köpekleri toplamaya başladı.

Hatay Valiliği, 23 Mayıs'ta bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından karantina uygulanan Tekebaşı, Çöğürlü, Gözene ve Meydan mahallelerindeki sahipsiz köpeklerin toplatılmasına karar verdi.

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