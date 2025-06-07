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        Hatay'da otomobile çarparak su kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobile çarparak su kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 22:14 Güncelleme: 07.06.2025 - 22:14
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        Hatay'da otomobile çarparak su kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobile çarparak su kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        Adnan K. yönetimindeki 31 C 3013 plakalı minibüs, Yeşil Mahallesi'nde Mehmet D. idaresindeki 80 ABV 031 plakalı otomobille çarpıştı ardından su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüs sürücüsü ile yolcular Mehmet S, Yusuf G. ve Muhammet G. yaralandı.

        Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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