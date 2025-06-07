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        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 23:31 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:31
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        Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        Recep Y. idaresindeki 06 CME 638 otomobil, Karaağaç Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde Koray Sakaroğlu'nun kullandığı 31 AYP 026 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki 1 kişi yaralandı.

        İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Koray Sakaroğlu müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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