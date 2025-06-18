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        Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 18.06.2025 - 14:00
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        Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Özerli Mahallesi'nde bir binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna halatla inerek kediyi kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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