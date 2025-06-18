Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Özerli Mahallesi'nde bir binanın havalandırma boşluğunda kedi sesi geldiğini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna halatla inerek kediyi kurtardı.
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