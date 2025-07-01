Hatay'da itfaiye aracının orman yangınında alevler arasında kalması cep telefonu kamerasında

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kayıtta, 5 personelin bulunduğu aracın alevlerin arasından geçişi ve telsiz aracılığıyla diğer ekiplerden yardım istenmesi yer aldı.

Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçrayan orman yangını sürüyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden itfaiye aracının alevler arasında kalması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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