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        Hatay'da itfaiye aracının orman yangınında alevler arasında kalması cep telefonu kamerasında

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden itfaiye aracının alevler arasında kalması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 01.07.2025 - 10:53
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        Hatay'da itfaiye aracının orman yangınında alevler arasında kalması cep telefonu kamerasında
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden itfaiye aracının alevler arasında kalması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçrayan orman yangını sürüyor.

        Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangınla mücadele çalışmalarına destek veriyor.

        Oğlakören Mahallesi'nde gece yürütülen çalışma sırasında yangına müdahale eden itfaiye aracı, alevlerin ortasında kaldı.

        O anlar araçtaki itfaiye personelince cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kayıtta, 5 personelin bulunduğu aracın alevlerin arasından geçişi ve telsiz aracılığıyla diğer ekiplerden yardım istenmesi yer aldı.

        Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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