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        Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 09:15 Güncelleme: 02.07.2025 - 09:31
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        Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar dronla görüntülendi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kısmen kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

        Karaali Mahallesi'nde iki gün önce çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışması sürüyor.

        Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Öte yandan alevlerin etkili olduğu mahallelerde zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

        Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer aldı.

        - 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti

        Karaali Mahallesi'nde iki gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Üçgedik ve Alahan mahallelerine de sıçramıştı.

        Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 1000'in üzerinde araç ve yaklaşık 2 bin 700 personelle müdahale edilen yangın nedeniyle 240 hane tedbiren boşaltılmış, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

        Kentte dün incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kısmen kontrol altına alındığını açıklamıştı.

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