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        Kas hastası depremzede kardeşlerin ev hayalini hayırseverler gerçekleştirdi

        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası Emre ve Ali Bağdadi kardeşler, hayırseverlerin yardımlarıyla inşa edilen yuvalarına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:12 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:12
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        Kas hastası depremzede kardeşlerin ev hayalini hayırseverler gerçekleştirdi
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        LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini kaybeden Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası Emre ve Ali Bağdadi kardeşler, hayırseverlerin yardımlarıyla inşa edilen yuvalarına kavuştu.

        Merkez Antakya ilçesi Alazı Mahallesi'nde yaşayan Süreyya ve Hasan Bağdadi çiftinin ikisi engelli üç çocuğuyla yaşadığı ev depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

        Afetin ardından Bağdadi çifti, kızları ve rahatsızlıkları nedeniyle solunum cihazına bağlı yaşam süren oğullarıyla bir süre çadırda, ardından da yardımseverler tarafından evlerinin bahçesine gönderilen konteynerde kaldı.

        Sağlık sorunları nedeniyle ailelerinin yardımı olmadan hareket edemeyen 25 yaşındaki Ali ve 21 yaşındaki Emre kardeşler için hayırseverler devreye girdi.

        Hayırseverlerin desteğiyle Bağdadi ailesinin yıkılan evlerinin bahçesine, tek katlı, 3 odalı çelik konstrüksiyon olarak yeni bir ev inşa edildi.

        Kas hastası Ali ve Emre kardeşler, bulundukları konteynerden UMKE ekipleri tarafından ambulansla yeni evlerine taşındı.

        - "Hayalimin de ötesinde bir evim oldu"

        Kardeşlerden Emre Bağdadi, AA muhabirine, hastalığı nedeniyle ailesinin desteğiyle ihtiyaçlarını gördüğünü anlattı.

        Tekerlekli sandalyeyle yaşama tutunduğunu belirten Bağdadi, "Yine de Allah'a şükür hayat devam ediyor. Karşımıza Karınca Misali Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden Nurdan abla çıktı, sağ olsun evimize başladılar. Çok sayıda hayırseverimiz destek verdi, herkese teşekkür ederim. Bugün evimize kavuştuk, çok beğendim, çok güzel olmuş. Hayalimin de ötesinde bir evim oldu, herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

        Rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan Ali Bağdadi de beklediğinden daha güzel bir evinin olduğunu söyledi.

        Katkı sunan herkese teşekkür eden Bağdadi, "Çok beğendim, burası kaldığımız konteynerden bin kat daha güzel, rahat girip çıkabileceğimiz bir balkonu var, evimi çok beğendim." dedi.

        - "Emre ile Ali'nin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

        Karınca Misali Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurucusu Nurdan Kıdıl Köçek de depremin ilk anından itibaren Hatay'da bulunduğunu kaydetti.

        Bağdadi kardeşlerle de yollarının kesiştiğini ve bu kez onlar için kolları sıvadıklarını ifade eden Köçek, şöyle konuştu:

        "Elimizden ne gelir, nasıl bir işbirliği yapabiliriz diye bunun derdine düştük. İstişareler, yeni yol arkadaşlıkları derken şu anda Emre ile Ali'nin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evi teslim ederken biraz duygusal anlar yaşandı, Allah'a çok şükür bu işin altından kalktık, sonuçlandırdık. Burada paranın da geçmeyeceği şeyler var, betonundan tutun bütün malzemesine varana kadar herkes kendi şirketinde ne yapabilirse onu yaptı. Kimi betonu üstlendi kimi ustalık ücretini kimi penceresini kimi çatısını... Dediğim gibi sadece samimi insanların bir araya gelip de bizim de koordine ettiğimiz çok güzel bir çalışma oldu."

        Evin inşasını gönüllü olarak üstlenenlerden Antakya Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Dağlı da dernekle hayırlı bir işe girişerek Emre ve Ali Bağdadi kardeşlere güzel bir yuva yaptıklarını dile getirdi.

        Bağdadi ailesini güzel bir yuvaya kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Dağlı, evin inşasında ve önündeki yolun asfaltlanmasına katkı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar'a da teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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