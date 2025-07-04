Hatay'da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Belen ilçesi Atik Yaylası mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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