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        Mersin'e atanan Başsavcı Ahmet Çelikkol Hatay'a veda etti

        Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin'de görevlendirilen Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:53
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        Mersin'e atanan Başsavcı Ahmet Çelikkol Hatay'a veda etti
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin'de görevlendirilen Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol için veda programı düzenlendi.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çelikkol, Hatay Adliyesi bahçesinde yapılan programda, hakim ve savcılar ile personelle vedalaştı.

        Başsavcı Vekili Muammer Karagözler, Çelikkol'a çiçek takdim etti.

        Programa Çelikkol'un eşi Eda Çelikkol da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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