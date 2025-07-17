Hatay'da Serinyol-Madenli yolu açılışa gün sayıyor
Hatay'ın Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerini bağlayacak Serinyol-Madenli yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Hatay'ın Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerini bağlayacak Serinyol-Madenli yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 29 kilometrelik yolda, çizgi boyası ile trafik uyarı ve yönlendirme levhaları montajı yapılıyor.
Bölgenin ulaşımına katkı sağlayacak projenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
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