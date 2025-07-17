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        Hatay'da Serinyol-Madenli yolu açılışa gün sayıyor

        Hatay'ın Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerini bağlayacak Serinyol-Madenli yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:28
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        Hatay'da Serinyol-Madenli yolu açılışa gün sayıyor
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        Hatay'ın Antakya, Belen ve Arsuz ilçelerini bağlayacak Serinyol-Madenli yolundaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, 29 kilometrelik yolda, çizgi boyası ile trafik uyarı ve yönlendirme levhaları montajı yapılıyor.

        Bölgenin ulaşımına katkı sağlayacak projenin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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