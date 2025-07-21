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        Hatay'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 23:34 Güncelleme: 21.07.2025 - 23:34
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        Hatay'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Alkan Ergin'in ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 7 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        Öte yandan kavgada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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