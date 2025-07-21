Hatay'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Alkan Ergin'in ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 7 şüphelinin kimliği belirlendi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.
Öte yandan kavgada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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