Hatay'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 7 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Alkan Ergin'in ölmesi, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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