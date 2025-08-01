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        Hatay'da otomobilde 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeşil reçeteye tabi 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:45 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:45
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        Hatay'da otomobilde 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yeşil reçeteye tabi 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından Hatay'a uyuşturucu hap taşındığı ihbarı üzerine B.B'nin kullandığı otomobili ilçe girişinde durdurdu.

        Ekiplerin narkotik dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, otomobilin bagajında yeşil reçeteye tabi 16 bin 744 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü B.B. ve yanındaki Ü.B, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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