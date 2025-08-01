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        Depremlerde yıkımın simgesi olan "600 Evler Sitesi'nde yaşam yeniden başladı

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 43 bloku yıkılan "600 Evler Sitesi"nin yerine, fore kazık, radye temel ve tünel kalıp yöntemiyle yeniden inşa edilen sitede yaşam başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:03 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:03
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        Depremlerde yıkımın simgesi olan "600 Evler Sitesi'nde yaşam yeniden başladı
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        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 43 bloku yıkılan "600 Evler Sitesi"nin yerine, fore kazık, radye temel ve tünel kalıp yöntemiyle yeniden inşa edilen sitede yaşam başladı.

        Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki site, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 57 bloktan 43'ünün yıkılması ve 526 kişinin hayatını kaybetmesiyle kentteki "yıkımın simgesi" haline geldi.

        Sitenin hasar alan diğer bloklarının da kontrollü yıkımından sonra alanda, yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanmaya başlandı.

        Bu kapsamda Emlak Konut GYO tarafından fore kazık ve radye temelde tünel kalıp yönetimi kullanılarak site yeniden inşa edildi.

        Eskisinden daha sağlam, güçlü ve estetik şekilde 25 blok olarak inşa edilen 3+1 dairelerden oluşan 600 konutun anahtarları, hak sahiplerine teslim edildi.

        Konutlarına yerleşmeye başlayan hak sahipleri, depremlerin ardından yeniden hayat bulan evlerinde huzur ve güvenle oturuyor.

        - "Bu kadar güzel ev hayal etmemiştim"

        Hak sahiplerinden Meryem Karataş (70), AA muhabirine, yıkılmadan önce son anda kurtulduğu binada eşi Mustafa Karataş'ı kaybettiğini söyledi.

        Afette komşularından da çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Karataş, "Aynı yerimize, aynı konumumuza geldik. Ben tekrar mahallemi, 600 Konutlar'ı isterdim, öyle de oldu. Çocuklarım da beni kırmadı, yardımcı oldu. Evime yerleştim, sevincim var ama bir yandan da kalbim rahat değil, sabah yürüyüşe ağlayarak çıkmıştım; eşimi, komşularımı özlüyorum." dedi.

        Karataş, evinin eskisinden daha güzel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hak sahiplerinden Gül Doğan (62) da depremde ikinci katında oturdukları binanın balkonundan eşiyle atlayarak yaralı kurtulduklarını anlattı.

        Depremlerin ardından Sakarya'da yaşadıklarını belirten Doğan, konutlarının anahtarını alınca yeniden Hatay'a döndüklerini belirtti.

        Yaklaşık 20 gündür yeni konutlarında huzur içerisinde oturduklarını kaydeden Doğan, "Çok duyguluyum, çok da sevinçliyim. Sevinç, mutluluk ve hüznü bir arada yaşıyoruz. Allah, Cumhurbaşkanımıza uzun uzun ömürler versin, onun tırnağına taş değdirmesin. Sözünde durdu ve evlerimizi bize verdi. O olmasaydı enkazı bile kaldıramaz, böyle bir ev yapamaz, böyle bir eve kavuşamazdık." diye konuştu.

        Evinin projede çizilen görsellerde gördüğünden çok daha güzel olduğunu vurgulayan Doğan, "Bu kadar güzel ev hayal etmemiştim. Fotoğraflardan gördüğümde çok küçük diye yorumluyordum, daha küçük ve dar evler bekliyorduk ama şükürler olsun her şeyiyle çok çok güzel konutumuza kavuştuk." ifadelerini kullandı.

        Gül Doğan, depremlerin ardından yeniden aynı yer ve mahallede oturduğu için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

        Doğan'ın eşi Abdulbaki Doğan (65) ise konutlarında artık güvenle oturduklarını belirterek, "Anahtarı aldıktan sonra evimize gelip baktığımızda evin çok güzel olduğunu gördük. Emlak Konut ve TOKİ'nin yaptığı evlerde 'terliğini giy, içeri gir' o kadar güzel ve temiz." dedi.

        Abdulbaki Doğan, depremzedelerin yanında duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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