Hatay'da 5 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
Hatay'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.E, A.K, B.Ç, Ü.K. ve M.M. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.