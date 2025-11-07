Hatay'da istilacı su sümbülleri kadınların elinde gelir kaynağına dönüşüyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde ekosisteme zarar veren istilacı su sümbüllerini sepet ve çantaya dönüştüren kadınlar gelir elde ediyor.

Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Gölbaşı Gölü Rehabilitasyonu ve Su Sümbüllerinin Geri Dönüşümü Yoluyla Yerel Ekonomiye Katkı Projesi" kapsamında gölün yüzeyini kaplayan su sümbülleri, amfibi aracıyla toplanıyor.

Toplanan bitkiler, Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim alan kadınlar tarafından temizlenip kurutuluyor.

Kadınlar, kuruyan sümbüllerden sepet ve çantanın yanı sıra dekoratif ürünler yapıyor.

İstilacı su sümbüllerinden yapılan ürünlerle 30 kadının gelir elde etmesinin yanı sıra gölün ekosisteminin korunmasına katkı sunuluyor.

- "Proje sayesinde hepimize ekmek kapısı açıldı"

Kadın çalışanlardan 3 çocuk annesi Ayben Açık, AA muhabirine, arkadaşlarının temizlediği sümbülleri bağ yapıp kurutmak üzere serdiğini söyledi.

Açık, şöyle konuştu:

"3 çocuğum var, çalışamıyordum. Proje sayesinde evime yakın bir işte sigortalı olarak çalışma imkanı buldum. Bu sayede aile bütçesine katkı sağlıyor, çocuklarımın eğitimine destek oluyorum. İnşallah uzun sürer, devamı gelir. Bizim için bir ekmek kapısı oldu."

Nurcan Açık da arkadaşlarıyla güzel bir ortamda çalışarak su sümbüllerini farklı ürünlere dönüştürdüklerini belirtti.

Proje sayesinde aile bütçesine de katkı sağladığını ifade eden Açık, "Biz kadınlara ekonomik anlamda gerçekten çok yardımcı oldu. Proje sayesinde hepimize ekmek kapısı açıldı. Bundan önce ev hanımıydım, evde oturup çocuklarıma bakıyordum ancak bu işle bir gelirim oldu. Aileme ve eşime destek oluyorum." diye konuştu.

Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfının proje teknik koordinatörü Halit Karagülle ise istilacı su sümbüllerinin ekosisteme verdikleri zararı durdurmak ve yerel halka gelir sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.