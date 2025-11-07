Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da istilacı su sümbülleri kadınların elinde gelir kaynağına dönüşüyor

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde ekosisteme zarar veren istilacı su sümbüllerini sepet ve çantaya dönüştüren kadınlar gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da istilacı su sümbülleri kadınların elinde gelir kaynağına dönüşüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nde ekosisteme zarar veren istilacı su sümbüllerini sepet ve çantaya dönüştüren kadınlar gelir elde ediyor.

        Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "Gölbaşı Gölü Rehabilitasyonu ve Su Sümbüllerinin Geri Dönüşümü Yoluyla Yerel Ekonomiye Katkı Projesi" kapsamında gölün yüzeyini kaplayan su sümbülleri, amfibi aracıyla toplanıyor.

        Toplanan bitkiler, Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim alan kadınlar tarafından temizlenip kurutuluyor.

        Kadınlar, kuruyan sümbüllerden sepet ve çantanın yanı sıra dekoratif ürünler yapıyor.

        İstilacı su sümbüllerinden yapılan ürünlerle 30 kadının gelir elde etmesinin yanı sıra gölün ekosisteminin korunmasına katkı sunuluyor.

        - "Proje sayesinde hepimize ekmek kapısı açıldı"

        Kadın çalışanlardan 3 çocuk annesi Ayben Açık, AA muhabirine, arkadaşlarının temizlediği sümbülleri bağ yapıp kurutmak üzere serdiğini söyledi.

        Açık, şöyle konuştu:

        "3 çocuğum var, çalışamıyordum. Proje sayesinde evime yakın bir işte sigortalı olarak çalışma imkanı buldum. Bu sayede aile bütçesine katkı sağlıyor, çocuklarımın eğitimine destek oluyorum. İnşallah uzun sürer, devamı gelir. Bizim için bir ekmek kapısı oldu."

        Nurcan Açık da arkadaşlarıyla güzel bir ortamda çalışarak su sümbüllerini farklı ürünlere dönüştürdüklerini belirtti.

        Proje sayesinde aile bütçesine de katkı sağladığını ifade eden Açık, "Biz kadınlara ekonomik anlamda gerçekten çok yardımcı oldu. Proje sayesinde hepimize ekmek kapısı açıldı. Bundan önce ev hanımıydım, evde oturup çocuklarıma bakıyordum ancak bu işle bir gelirim oldu. Aileme ve eşime destek oluyorum." diye konuştu.

        Türkiye Sürdürülebilir İnsani Yardım ve Eğitim Vakfının proje teknik koordinatörü Halit Karagülle ise istilacı su sümbüllerinin ekosisteme verdikleri zararı durdurmak ve yerel halka gelir sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

        Büyükşehir Belediyesi Çevre Temizlik Hizmetleri Şube Müdürü Melek Yılmaz da istilacı bir tür olan su sümbüllerini geri dönüşümle ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Hatay'da alt yapı çalışmasında hasar gören doğalgaz borusu alev aldı: 2 yar...
        Hatay'da alt yapı çalışmasında hasar gören doğalgaz borusu alev aldı: 2 yar...
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
        Hatay'da 930 deprem konutunun hak sahipleri belirlendi
        Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması...
        Hatay'da MCG Towers'ın depremde yıkılmasıyla ilgili sanıkların yargılanması...
        Hatay Yayladağı'nda kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Hatay Yayladağı'nda kırsal deprem konutlarının yapımı sürüyor
        Hatay'da 10 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
        Hatay'da 10 ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı