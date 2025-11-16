Hatay'da dolandırıcılıktan aranan 2 hükümlü İstanbul'da yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 127 farklı "dolandırıcılık" suçundan 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ç. ile aynı suçtan 59 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.K'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

