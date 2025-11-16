Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da dolandırıcılıktan aranan 2 hükümlü İstanbul'da yakalandı

        Hatay'da haklarında 160 yıl 2 ay ve 59 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 00:29 Güncelleme: 16.11.2025 - 00:29
        Hatay'da dolandırıcılıktan aranan 2 hükümlü İstanbul'da yakalandı
        Hatay'da haklarında 160 yıl 2 ay ve 59 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İstanbul'da yakalandı.

        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 127 farklı "dolandırıcılık" suçundan 160 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ç. ile aynı suçtan 59 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.K'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

        Ekiplerin operasyonuyla yakalanan hükümlüler, emniyete götürüldü.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

