Stat:İskenderunFuat Tosyalı
Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Akıllı
Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Barış Uzel), Kilama, Görkem Sağlam, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 67 Recep Burak Yılmaz), Oğuzhan Matur, Hodzic (Dk. 72 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Mustafa Said Aydın), Yiğit Ali Buz
Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Sequeira, Denic, Clarke-Harris (Dk. 82 Kitsiou), Wilks (Dk. 89 Görkem Bitin), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Hamza Akman (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Erdem Gökçe (Dk. 81 Berkay Sülüngöz), Mesut Özdemir, Yiğit Fidan
Gol: Dk. 56 Clarke-Harris (Penaltıdan) (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Oğuzhan Matur, Dk. 55 Kilama, Dk. 73 Barış Uzel, Dk. 76 Yiğit Ali Buz, Dk. 90+5 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor) Dk. 85 Kitsiou, Dk. 90+4 Yiğit Fidan (Pendikspor)
HATAY
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.