        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:46 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:46
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:İskenderunFuat Tosyalı

        Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Akıllı

        Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Barış Uzel), Kilama, Görkem Sağlam, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 67 Recep Burak Yılmaz), Oğuzhan Matur, Hodzic (Dk. 72 Baran Sarka), Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Mustafa Said Aydın), Yiğit Ali Buz

        Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Soldo, Sequeira, Denic, Clarke-Harris (Dk. 82 Kitsiou), Wilks (Dk. 89 Görkem Bitin), Ahmet Karademir (Dk. 46 Thuram), Hamza Akman (Dk. 46 Bekir Karadeniz), Erdem Gökçe (Dk. 81 Berkay Sülüngöz), Mesut Özdemir, Yiğit Fidan

        Gol: Dk. 56 Clarke-Harris (Penaltıdan) (Atko Grup Pendikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 45+1 Oğuzhan Matur, Dk. 55 Kilama, Dk. 73 Barış Uzel, Dk. 76 Yiğit Ali Buz, Dk. 90+5 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor) Dk. 85 Kitsiou, Dk. 90+4 Yiğit Fidan (Pendikspor)

        HATAY

