Balıkesir'den umreye gitmek için yola çıkan bisikletli Suriye'ye giriş yaptı

Balıkesir'den bisikletiyle umreye gitmek için 13 gündür pedal çeviren ve Hatay'da mola veren Fahrettin Şener, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giriş yaptı.

İşçi emeklisi 68 yaşındaki Şener, Mekke'de umre yapmak için 10 Kasım'da Balıkesir'in Susurluk ilçesinden bisikletiyle başladığı yolculuğunda, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'dan sonra önceki gün Hatay'a ulaştı.

Reyhanlı ilçesinde iki gün mola veren Şener, Suriye'ye girmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na gitti.

Şener, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculuğu boyunca yaklaşık 1250 kilometre pedal çevirdiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde mola vereceğini belirten Şener, daha sonra Ürdün ve Suudi Arabistan'a gitmeyi planladığını anlattı.

Şener, hedefine biraz daha yaklaşmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Yolculuğumu hem umre ibadetini yerine getirmek hem Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıkmak hem de emekli olan arkadaşlarıma örnek olmak için yapıyorum." dedi.