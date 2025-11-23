Hatay'da 6 motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cüdeyde Mahallesi'nde farklı tarihlerde 6 motosikletin çalınmasına ilişkin araştırmalarını sürdürdü.
Araştırma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.İ. ve E.İ, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adreste bulunan 6 motosiklet ve parçalarına el konuldu.
