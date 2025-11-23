DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatay'da düzenlenen panelde konuştu:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bu tarihi süreçte herkesin büyük bir sorumlulukla davranması lazım." dedi.

Hatimoğulları, Hatay'ın Defne ilçesindeki bir toplantı salonunda düzenlenen "Demokrasi, Barış ve Bölgemizin Geleceği Paneli"nde konuşma yaptı.

CHP'nin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye vermeme kararına değinen Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Biz CHP'nin gitmesini çok önemsiyor, çok da istiyoruz. Bunu kendilerine basına açık ve kapalı görüşmelerde, her yerde söyledik. Gitmemelerini biz bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu konuda yine ümit ediyoruz, hala komisyon adaya gitmedi, fikir değiştirilir ve gidilir."

Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tarihi süreçte herkesin büyük bir sorumlulukla davranması lazım. Ne iktidar ne ana muhalefet partisi ne diğer partiler seçim hesabı yapmamalı ama ne yazık ki hepsi yapıyor. Seçim hesabı yapılmayacak kadar kıymetli ve değerli, 100 yıllık sorunumuzu çözmek üzereyiz, çözmeye çalışıyoruz. Bunu istemeyen kesimlerin provokatif tutumları ortada, onun da farkındayız. Bazı devletler, siyasi partiler çözüm istemiyor biliyoruz ama çözüm isteyenlerin bu konuda çok net bir biçimde konum alması gerekiyor. Hepimize tarihi bir sorumluluk düşüyor. İktidar ve rejim karşıtlığı, süreç karşıtlığına dönüşmemeli."