Hatay'da dağda mahsur kalan kişi kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde dağda yürüyüş yaptığı sırada düşerek mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerinde doğa yürüyüşü yapan kişi düştükten sonra mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sedyeyle taşınan yaralı, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
