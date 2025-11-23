Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da narenciye festivali düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "File Bizden Hasat Senden Narenciye Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 20:53 Güncelleme: 23.11.2025 - 20:53
        Kaymakamlık, İskenderun Belediyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun İş-Koop İşletme Kooperatifi işbirliğiyle Ziraat Parkı'nda düzenlenen festivalde üniversite öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.

        İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, yaptığı konuşmada, Ziraat Parkı'nın kuruluşundan bugüne birçok kişinin emeğiyle bugünkü haline geldiğini belirtti.

        Bahçeden elde edilen ürünlerin halkla buluşturulmasına katkı sunan belediyeye teşekkür eden Önder, "Bu bahçede üretilen ürünlerin emeğini, azmini ve toprağın insanla buluşma sürecini çocuklarımıza yaşatmak çok değerli. Çocuklarımızın dokunarak, kendileri toplayarak fileden hasada ortak olmaları bizim için çok kıymetli." dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de narenciyenin kent için önemli bir değer olduğunu belirterek, festivalin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

        İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel ise etkinliğin çocuklara moral olduğunu dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından İSTE Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencilerinin hazırladığı yiyeceklerin tanıtımı yapıldı, animasyon gösterisi sergilendi.

        Etkinlik sonunda katılımcılar belirlenen noktalarda dağıtılan fileleri alarak parkta yetiştirilen narenciye ürünlerini hasat etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

