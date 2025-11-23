Hatay'da narenciye festivali düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "File Bizden Hasat Senden Narenciye Festivali" düzenlendi.

Kaymakamlık, İskenderun Belediyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun İş-Koop İşletme Kooperatifi işbirliğiyle Ziraat Parkı'nda düzenlenen festivalde üniversite öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, yaptığı konuşmada, Ziraat Parkı'nın kuruluşundan bugüne birçok kişinin emeğiyle bugünkü haline geldiğini belirtti.

Bahçeden elde edilen ürünlerin halkla buluşturulmasına katkı sunan belediyeye teşekkür eden Önder, "Bu bahçede üretilen ürünlerin emeğini, azmini ve toprağın insanla buluşma sürecini çocuklarımıza yaşatmak çok değerli. Çocuklarımızın dokunarak, kendileri toplayarak fileden hasada ortak olmaları bizim için çok kıymetli." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de narenciyenin kent için önemli bir değer olduğunu belirterek, festivalin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel ise etkinliğin çocuklara moral olduğunu dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.