        Hatay Haberleri

        Reyhanlı'da park halindeki otomobil yandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:30
        Reyhanlı'da park halindeki otomobil yandı
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeni Mahallesi'nde park halindeki 31 R 6788 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

