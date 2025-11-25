Reyhanlı'da park halindeki otomobil yandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahallesi'nde park halindeki 31 R 6788 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
