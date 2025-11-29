Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:07 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçaklıkla mücadele çalışmaları kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 7 kilogram nargile tütünü ve 4 paket kaçak çay ele geçirdi.

        Polis, otomobil sürücüsü N.K'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"

        Benzer Haberler

        Kayınvalidesinden yadigar evi müzeye dönüştürdü
        Kayınvalidesinden yadigar evi müzeye dönüştürdü
        Samandağ'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
        Samandağ'da hapis cezası ile aranan şahıs tutuklandı
        Erzin'de bıçaklı kavganın şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Erzin'de bıçaklı kavganın şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Hatay'da futbolcu baba ve oğlu aynı takımda mücadele ediyor
        Hatay'da futbolcu baba ve oğlu aynı takımda mücadele ediyor
        Hayalini gerçekleştiren 42 yaşındaki baba, 16 yaşındaki oğluyla birlikte me...
        Hayalini gerçekleştiren 42 yaşındaki baba, 16 yaşındaki oğluyla birlikte me...
        Depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü kütüphaneye dadanan klima hırsızları...
        Depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü kütüphaneye dadanan klima hırsızları...