Hatay'da 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçaklıkla mücadele çalışmaları kapsamında İsmet Paşa Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 250 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 7 kilogram nargile tütünü ve 4 paket kaçak çay ele geçirdi.
Polis, otomobil sürücüsü N.K'yi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.