        Hatay Haberleri

        Hatay'da anne adayları doğum korkularını gebe okulundaki eğitimlerle aşıyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen gebe okulu uygulaması, anne adaylarının fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlanmasına katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:10
        Hatay'da anne adayları doğum korkularını gebe okulundaki eğitimlerle aşıyor
        MEHMET BAYRAK - Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen gebe okulu uygulaması, anne adaylarının fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlanmasına katkı sunuyor.

        Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'ndeki hastanede, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında mayıs ayında gebe okulu açıldı.

        Okulda uzman ebeler tarafından hafta içi her gün düzenlenen eğitimde, anne adaylarına beslenme, egzersiz, doğuma hazırlık, lohusalık, emzirme ve bebek bakımı konularında bilgi veriliyor.

        Ebeler, hamileliklerinin sağlıklı ilerlemesi için rehberlik yaptıkları kadınların fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlanmasına yardımcı oluyor.

        Anne adaylarının normal doğuma ilişkin sorularını yanıtlayan ebeler, gebeliklerinde risk tespit ettikleri kişileri doktora yönlendiriyor.

        - "Hastanede normal doğum oranı yüzde 95'e çıktı"

        Defne Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu, gebe okulunda mayıstan itibaren 800'den fazla anne adayına eğitim verildiğini söyledi.

        Uygulamanın, hastanedeki normal doğum oranını artırdığını dile getiren Bayrakçıoğlu, "Hastanede yüzde 88,9'larda seyreden normal doğum oranımız, son 1 aydaki 100 doğumdan 95'inin normal doğum olmasıyla yüzde 95'e çıkma başarısı gösterdi." dedi.

        Bayrakçıoğlu, 105 kişinin eğitiminin sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Okulda görevli ebelerden Dicle Haydaroğlu, 13 yıllık meslek deneyimini gebelere aktarmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Anne adaylarının doğum ve doğumhane korkularını, ebelere bakış açılarını değiştiriyoruz. Önceliğimiz bütün gebelerimizin normal doğum yapmaları. Bunu yapabilmeleri için de onları nefes teknikleri, izlenecek yol, acil durumlarda ne yapılması gerektiği konularında bilinçlendiriyoruz."

        İzdihar Dikkaya da meslekte 37 yılı geride bıraktığını belirterek, annelere yönelik eğitimin nefes egzersizleriyle taçlandırıldığını anlattı.

        - "Ebelerimiz sayesinde hem fiziksel hem de ruhen çok yol aştık"

        Katılımcılardan Arzu Bucak Aras, 36 haftalık hamile olduğunu söyledi.

        Eğitim sayesinde doğum yapma korkusunu aştığını dile getiren Aras, "Normal doğumla ilgili korkunç senaryolar duyuyoruz ama her kadının yolculuğunun farklı olduğunu fark ettik. Bu süreçte bebeğimizle kavuşma anına bir tık daha yaklaştığımızı hissetmek ve buna odaklanmak bizleri biraz daha rahatlatıyor." diye konuştu.

        34 haftalık hamile Aylin Düzgün Yıldız da "Ebelerimiz sayesinde hem fiziksel hem de ruhen çok yol aştık. Normal doğum düşünüyorum, isteğim de o yönde." ifadesini kullandı.

        Yıldız'ın eşi İbrahim Yıldız ise bebeklerini kucaklarına almak için gün saydıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Eşimin kaygı düzeyi çok yüksekti. Burada ebe arkadaşlarımızın sıcakkanlılığı, verdikleri çok kıymetli bilgiler ve gösterdikleri egzersizlerle eşimin motivasyonu çok yükseldi. Doğuma neredeyse hazır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

