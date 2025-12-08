Hatay'da anne adayları doğum korkularını gebe okulundaki eğitimlerle aşıyor

MEHMET BAYRAK - Hatay'da Defne Devlet Hastanesi'nde hayata geçirilen gebe okulu uygulaması, anne adaylarının fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlanmasına katkı sunuyor.

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'ndeki hastanede, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında mayıs ayında gebe okulu açıldı.

Okulda uzman ebeler tarafından hafta içi her gün düzenlenen eğitimde, anne adaylarına beslenme, egzersiz, doğuma hazırlık, lohusalık, emzirme ve bebek bakımı konularında bilgi veriliyor.

Ebeler, hamileliklerinin sağlıklı ilerlemesi için rehberlik yaptıkları kadınların fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Anne adaylarının normal doğuma ilişkin sorularını yanıtlayan ebeler, gebeliklerinde risk tespit ettikleri kişileri doktora yönlendiriyor.

- "Hastanede normal doğum oranı yüzde 95'e çıktı"

"Anne adaylarının doğum ve doğumhane korkularını, ebelere bakış açılarını değiştiriyoruz. Önceliğimiz bütün gebelerimizin normal doğum yapmaları. Bunu yapabilmeleri için de onları nefes teknikleri, izlenecek yol, acil durumlarda ne yapılması gerektiği konularında bilinçlendiriyoruz."

Okulda görevli ebelerden Dicle Haydaroğlu, 13 yıllık meslek deneyimini gebelere aktarmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

- "Ebelerimiz sayesinde hem fiziksel hem de ruhen çok yol aştık"

Katılımcılardan Arzu Bucak Aras, 36 haftalık hamile olduğunu söyledi.

Eğitim sayesinde doğum yapma korkusunu aştığını dile getiren Aras, "Normal doğumla ilgili korkunç senaryolar duyuyoruz ama her kadının yolculuğunun farklı olduğunu fark ettik. Bu süreçte bebeğimizle kavuşma anına bir tık daha yaklaştığımızı hissetmek ve buna odaklanmak bizleri biraz daha rahatlatıyor." diye konuştu.

34 haftalık hamile Aylin Düzgün Yıldız da "Ebelerimiz sayesinde hem fiziksel hem de ruhen çok yol aştık. Normal doğum düşünüyorum, isteğim de o yönde." ifadesini kullandı.

Yıldız'ın eşi İbrahim Yıldız ise bebeklerini kucaklarına almak için gün saydıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eşimin kaygı düzeyi çok yüksekti. Burada ebe arkadaşlarımızın sıcakkanlılığı, verdikleri çok kıymetli bilgiler ve gösterdikleri egzersizlerle eşimin motivasyonu çok yükseldi. Doğuma neredeyse hazır."