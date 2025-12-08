Hatay'da eski çalışanını bıçakla yaraladığı iddia edilen kafe işletmecisi tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde tartıştığı eski çalışanını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kafe işletmecisi tutuklandı.
Karaağaç Mahallesi'ndeki kafede 5 Aralık'ta işletmeci A.K.Ç ile eski çalışanı İ.K. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında İ.K'yi karnından bıçaklayan A.K.Ç, olay yerinden kaçtı.
Yaralanan İ.K, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince Kırıkhan ilçesinde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
