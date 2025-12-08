Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da eski çalışanını bıçakla yaraladığı iddia edilen kafe işletmecisi tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde tartıştığı eski çalışanını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kafe işletmecisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 08.12.2025 - 11:43
        Hatay'da eski çalışanını bıçakla yaraladığı iddia edilen kafe işletmecisi tutuklandı
        Hatay'ın Arsuz ilçesinde tartıştığı eski çalışanını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan kafe işletmecisi tutuklandı.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki kafede 5 Aralık'ta işletmeci A.K.Ç ile eski çalışanı İ.K. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında İ.K'yi karnından bıçaklayan A.K.Ç, olay yerinden kaçtı.

        Yaralanan İ.K, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince Kırıkhan ilçesinde yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

